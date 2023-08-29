Эрдоган летит к путину: названы точная дата встречи, место и тема

Переговоры намечены на ближайшее время

СМИ назвали точную дату, место и тему грядущей встречи президетов Турции и рф. Она состоится уже на следующей неделе.

Так, по данным турецкого телеканала Habertürk, переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина пройдут 4 сентября в Сочи. Источники СМИ утверждают, что на них планируют обсудить новую формулу для "зернового соглашения".

Отмечается, что эту формулу постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и скоро должен прибыть на переговоры в москву. После этого Анкара обсудит варианты из ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и путиным".

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале лета россия вышла из "Зерновой сделки", а уже в августе в СМИ появилась информация, что путин договаривается с Эрдоганом о новых соглашениях.

Также мы сообщали о том, что в конце августа президент россии владимир путин должен был покинуть пределы россии, чего ему не удалось сделать в случае с саммитом БРИКС в ЮАР, и улететь в Турцию на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний упорно добивается продления "зернового соглашения".