Пропозиції стосуються забезпечення "ефективнішого доступу" російських продуктів харчування та добрив на світові ринки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив росії "набір конкретних пропозицій" щодо відновлення чорноморської зернової угоди. Він надіслав відповідного листа міністру закордонних справ рф сергію лаврову.

За словами Гутерріша, надзвичайно важливо відновити зернову угоду, пише CNN. Він зазначив, що вона дає можливість знизити ціни на продовольство і створити "умови для доступу до глобальних ринків багатьох країн, що саме розвиваються". Водночас, за словами генсека, ООН "взяла до уваги запити росії".

"У нас є конкретні вирішення проблем, що дозволяють забезпечити більш ефективний доступ російських продуктів харчування та добрив на світові ринки за адекватними цінами", — наголосив він.

Гутерріш додав, що ООН "представила пропозицію, яка могла б стати основою для оновлення, але оновлення, яке має бути стабільним". За його словами, зернова угода не має рухатися "від кризи до кризи, від припинення до припинення".

"Нам потрібно мати щось, що працює та працює на благо всіх", – резюмував він.

Ініціатива ООН відбувається на тлі заяв лаврова, що росія готова повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, якщо їй гарантують "виконання обіцянок" даних москві. Про це він заявив 31 серпня.

Нагадаємо, росія вийшла із зернової ініціативи в липні. Причиною вона назвала те, що обіцянки, нібито дані їй під час укладання угоди, так і не були реалізовані.

Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Ердоган планує наступного тижня відвідати рф, де зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Одним з основних моментів зустрічі стане обговорення поновлення зернової угоди.