Україна може застрахувати зерно, котре везтимуть через Чорне море: подробиці

Наразі угода "розробляється та обговорюється"

В Україні продовжують активно шукати можливості для експорту зернових після того, як росія вийшла із зернової угоди, поставивши під загрозу глобальну продовольчу безпеки.

Україна завершує розробку схеми з міжнародними страховиками для покриття зернових суден, які прямують до та з чорноморських портів, що є життєво важливим кроком у спробах країни створити безпечний коридор для експорту після того, як росія вийшла з угоди за посередництва ООН минулого місяця, повідомляє Financial Times.

Заступник міністра економіки України Олександр Грибан стверджує, що угода "наразі розробляється та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Схему можна буде запровадити вже наступного місяця, і вона може передбачити від п’яти до 30 кораблів, які подорожуватимуть через те, що він назвав "небезпечним місцем" українських вод.

"Це залежить від того, як буде працювати структура і яким буде рівень розподілу ризиків між урядом і приватними страховими компаніями", — сказав Грибан.

Під прикриттям українських берегових систем оборони минулого тижня німецько-китайський вантажний корабель здійснив перший комерційний рейс з Одеси з липня, коли росія попередила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке виходить з портів України, як військову ціль. Українські чиновники вважають, що їхні ракети можуть захистити коридор в межах 100 морських миль від узбережжя.

Але, враховуючи військові ризики, доступне страхування було б важливим для відновлення діяльності комерційного судноплавства в будь-якому значному масштабі. Консультування Києва на безоплатній основі надає група професійних послуг Marsh McLennan, до складу якої входять консалтингова компанія Oliver Wyman і найбільший у світі страховий брокер Marsh.

Маркус Бейкер, глобальний керівник відділу морських перевезень, вантажів і логістики Marsh, сказав, що "державно-приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом, додасть більшої впевненості судновласникам повернутися до доставки українського зерна по всьому світу тим, країни, які цього потребують найбільше".

Деталі ще не уточнюються, але люди, які брали участь у обговоренні, сказали, що схема буде спрямована на покриття пошкоджень суден, які заходять і виходять з українських портів, і ризики можуть бути розподілені між страховиками та місцевим державним банком — банк може надати акредитив як забезпечення. Грибан сказав, що державна частка ризику, ймовірно, буде забезпечена Державним дорожнім фондом країни, який був створений для ремонту українських доріг і фінансується за рахунок податку на продаж пального.

Ця організація замінить схему, про яку було оголошено рік тому, яка передбачала війну та страхування вантажів для поставок зерна з України. Ця угода фактично втратила чинність, коли договір, узгоджений між рф та Україною, розпався.

Страхове покриття є життєво важливим для світової судноплавної галузі, але страхування експорту зерна з України стало набагато ризикованішим після того, як росія вийшла з угоди за посередництва ООН і погрожувала торговим суднам.

Страховики, які застрягли з мільярдними збитками від війни, наполягали на певній формі розподілу ризиків як умови більшого впливу на зону конфлікту.

У Lloyd's заявили, що угоди про продовження експорту сільськогосподарської продукції з України є "вирішальними для усунення ризиків для глобальної продовольчої безпеки", і що вони продовжують працювати над полегшенням поставок зерна.

Раніше "Телеграф" писав, що в Будапешті збираються укласти нову зернову угоду без України.