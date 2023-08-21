Украина может застраховать зерно, которое будут везти через Черное море: подробности

Соглашение "разрабатывается и обсуждается"

В Украине продолжают активно искать возможности для экспорта зерновых после того, как россия вышла из зерновой сделки, поставив под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Украина завершает разработку схемы с международными страховщиками для покрытия зерновых судов, следующих в и из черноморских портов, что является жизненно важным шагом в попытках страны создать безопасный коридор для экспорта после того, как россия вышла из соглашения при посредничестве ООН в прошлом месяце, сообщает Financial Times.

Заместитель министра экономики Украины Александр Грибан утверждает, что соглашение "разрабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd’s of London.

Схему можно будет ввести уже в следующем месяце, и она может предусмотреть от пяти до 30 кораблей, путешествующих из-за того, что он назвал "опасным местом" украинских вод.

"Это зависит от того, как будет работать структура и каким будет уровень распределения рисков между правительством и частными страховыми компаниями", — сказал Грибан.

Под прикрытием украинских береговых систем обороны на прошлой неделе немецко-китайский грузовой корабль совершил первый коммерческий рейс из Одессы с июля, когда россия предупредила, что будет рассматривать любое гражданское судно, выходящее из портов Украины, как военную цель. Украинские чиновники считают, что их ракеты могут оградить коридор в пределах 100 морских миль от побережья.

Но, учитывая военные риски, доступное страхование было бы важно для возобновления деятельности коммерческого судоходства в любом значительном масштабе. Консультирование Киева на безвозмездной основе предоставляет группа профессиональных услуг Marsh McLennan, в состав которой входят консалтинговая компания Oliver Wyman и крупнейший в мире страховой брокер Marsh.

Маркус Бейкер, глобальный руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh, сказал, что "государственно-частное партнерство со страховщиками, работающими в тандеме с украинским правительством, придаст большей уверенности судовладельцам вернуться к доставке украинского зерна по всему миру тем, страны, которые в этом нуждаются больше всего".

Детали еще не уточняются, но участвовавшие в обсуждении люди сказали, что схема будет направлена на покрытие повреждений судов, которые заходят и выходят из украинских портов, и риски могут быть распределены между страховщиками и местным государственным банком — банк может предоставить аккредитив как обеспечение. Грибан сказал, что государственная доля риска, вероятно, будет обеспечена Государственным дорожным фондом страны, созданным для ремонта украинских дорог и финансируемым за счет налога на продажу горючего.

Эта организация заменит схему, о которой было объявлено год назад, которая предусматривала войну и страхование грузов для поставок зерна из Украины. Это соглашение фактически утратило силу, когда договор, согласованный между рф и Украиной, распался.

Страховое покрытие является жизненно важным для мировой судоходной отрасли, но страхование экспорта зерна из Украины стало гораздо более рискованным после того, как россия вышла из соглашения при посредничестве ООН и угрожала торговым судам.

Страховщики, застрявшие с миллиардным ущербом от войны, настаивали на определенной форме распределения рисков как условия большего влияния на зону конфликта.

В Lloyd’s заявили, что соглашения о продолжении экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины "решающими для устранения рисков для глобальной продовольственной безопасности", и что они продолжают работать над облегчением поставок зерна.

Ранее Телеграф писал, что в Будапеште собираются заключить новое зерновое соглашение без Украины.