Предложения касаются обеспечения "более эффективного доступа" российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил россии "набор конкретных предложений" по возобновлению черноморской зерновой сделки. Он направил соответствующее письмо министру иностранных дел рф сергею лаврову.

По словам Гутерриша, чрезвычайно важно возобновить зерновую сделку, пишет CNN. Он отметил, что она дает возможность снизить цены на продовольствие и создать "условия для доступа к глобальным рынкам многих стран, а именно развивающихся". В то же время, по словам генсека, ООН "приняла во внимание запросы россии".

"У нас есть конкретные решения проблем, позволяющие обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам", — подчеркнул он.

Гутерриш добавил, что ООН "представила предложение, которое могло бы стать основой для обновления, но обновления, которое должно быть стабильным". По его словам, зерновая сделка не должна двигаться "от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке".

"Нам нужно иметь что-то, что работает и работает на благо всех", – резюмировал он.

Инициатива ООН происходит на фоне заявлений лаврова, что россия готова вернуться к Черноморской зерновой инициативе, если ей гарантируют "выполнение обещаний" данных москве. Об этом он заявил 31 августа.

Напомним, рф вышла из зерновой инициативы в июле. Причиной она назвала то, что обещания, якобы данные ей при заключении сделки, так и не были реализованы.

Как сообщал "Телеграф", президент Турции Реджеп Эрдоган планирует на следующей неделе посетить рф, где встретится с российским диктатором владимиром путиным. Одним из основных моментов встречи станет обсуждение возобновления зернового соглашения.