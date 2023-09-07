Спортсмена, который пошел против Бубки, решили убрать: журналисты бьют тревогу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В украинском спорте прогремел громкий скандал
Комментатор Виталий "v1lat" Волочай прокомментировал обвинения украинского дзюдоиста и председателя Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Георгия Зантарая против Владислава Гераскевича в том, что тот якобы записал на диктофон одно из заседаний, посвященное скандалу вокруг бывшего главы НОК, Героя Украины Сергея Бубки.
Соответствующий комментарий Волочая доступен на его telegram-канале. В интервью KyivFM чемпион мира по дзюдо Зантарая, который активно пытается убрать Гераскевича из Комиссии атлетов НОК, заявил, что Гераскевич ничего не достиг в спорте. Виталий, в свою очередь, сравнил достижения атлетов на Олимпиаде, где Георгий попал в топ-16 в Токио, а Владислав стал 12-м в скелетоне в Пхенчхане.
"Неплохо. Мол, ты выиграй что-нибудь, а потом ты получишь право что-то говорить. Это единственная претензия к Гераскевичу, который, напомню, едва ли не единственный не системный спортсмен в Украине, и не боится критиковать спортивную власть и коррупционеров.
Какой вид соревнований у нас самый популярный? Олимпиада? Зантарая – топ-16, Гераскевич – топ-12", — написал Волочай.
Также на ситуацию отреагировал главный редактор "Трибуны" Олег Щербаков, который считает, что Зантарая, пытаясь замять скандал на своем уровне, может запустить "эффект Стрейзанд".
Напомним, в июне 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что семейная компания Бубки — фирма "Монблан" (занимается розничной торговлей топливом), где он числится совладельцем вместе со своим братом Василием, во время полномасштабной войны рф против Украины официально зарегистрировалась в рф и якобы сотрудничала с оккупантами.
Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали бывшего главу НОК на закрытом заседании Комиссии атлетов НОК (вырезки из заседания опубликовала "Трибуна" — Ред.). Лишь один спортсмен (Гераскевич) выступил против Бубки, из-за чего у него начались проблемы.
В августе Bihus Info заявило, что российские компании, где Бубка числится соучредителем, якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками. А в сентябре Бубка опубликовал видеообращение, в котором опроверг все обвинения в его адрес.