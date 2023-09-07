Спортсмена, который пошел против Бубки, решили убрать: журналисты бьют тревогу

В украинском спорте прогремел громкий скандал

Комментатор Виталий "v1lat" Волочай прокомментировал обвинения украинского дзюдоиста и председателя Комиссии атлетов Национального олимпийского комитета (НОК) Георгия Зантарая против Владислава Гераскевича в том, что тот якобы записал на диктофон одно из заседаний, посвященное скандалу вокруг бывшего главы НОК, Героя Украины Сергея Бубки.

Соответствующий комментарий Волочая доступен на его telegram-канале. В интервью KyivFM чемпион мира по дзюдо Зантарая, который активно пытается убрать Гераскевича из Комиссии атлетов НОК, заявил, что Гераскевич ничего не достиг в спорте. Виталий, в свою очередь, сравнил достижения атлетов на Олимпиаде, где Георгий попал в топ-16 в Токио, а Владислав стал 12-м в скелетоне в Пхенчхане.

"Неплохо. Мол, ты выиграй что-нибудь, а потом ты получишь право что-то говорить. Это единственная претензия к Гераскевичу, который, напомню, едва ли не единственный не системный спортсмен в Украине, и не боится критиковать спортивную власть и коррупционеров.

Какой вид соревнований у нас самый популярный? Олимпиада? Зантарая – топ-16, Гераскевич – топ-12", — написал Волочай.

Виталий Волочай раскритиковал Георгия Зантараю

Также на ситуацию отреагировал главный редактор "Трибуны" Олег Щербаков, который считает, что Зантарая, пытаясь замять скандал на своем уровне, может запустить "эффект Стрейзанд".

Олег Щербаков раскритиковал Георгия Зантараю

Напомним, в июне 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что семейная компания Бубки — фирма "Монблан" (занимается розничной торговлей топливом), где он числится совладельцем вместе со своим братом Василием, во время полномасштабной войны рф против Украины официально зарегистрировалась в рф и якобы сотрудничала с оккупантами.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали бывшего главу НОК на закрытом заседании Комиссии атлетов НОК (вырезки из заседания опубликовала "Трибуна" — Ред.). Лишь один спортсмен (Гераскевич) выступил против Бубки, из-за чего у него начались проблемы.

В августе Bihus Info заявило, что российские компании, где Бубка числится соучредителем, якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками. А в сентябре Бубка опубликовал видеообращение, в котором опроверг все обвинения в его адрес.