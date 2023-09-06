Бубка впервые отреагировал на обвинения в сотрудничестве с оккупантами (видео)

Легендарный спортсмен долго молчал

Олимпийский чемпион, бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка заявил, что против него началась кампания, целью которой является уничтожение его репутации. Накануне Bihus Info выпустило два журналистских расследования, в которых говорится о том, что фирмы прославленного легкоатлета сотрудничают с российскими захватчиками.

Соответствующее видеообращение Сергея Бубки доступно на одноименном YouTube-канале. В нем он заявил, что не имеет отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории, а сейчас занимается только поддержкой украинских спортсменов и отечественного спорта на международной арене.

"Я, как каждый украинец, с самого начала войны сделал свой выбор – быть с Украиной и делать все возможное в борьбе с российской агрессией. С 2014 года я не был на оккупированных территориях. Я не навещал своих родных и даже не смог быть на похоронах моей мамы в этом году. Я не имею никакого отношения ни к одному бизнесу на оккупированной территории. Моя работа состоит в поддержке украинских спортсменов и украинского спорта на международном уровне", — заявил Бубка.

Напомним, в июне 2023 года журналисты опубликовали итоги расследования, объявив, что семейная компания Бубки — фирма "Монблан" (занимается розничной торговлей топливом), где он числится совладельцем вместе со своим братом Василием, во время полномасштабной войны рф против Украины официально зарегистрировалась в рф и якобы сотрудничала с оккупантами. В августе Bihus Info заявило, что российские компании, где Бубка числится соучредителем якобы и дальше продолжают иметь дела с захватчиками.

Позднее стало известно, что Бубка будет судиться с журналистами, а топовые украинские спортсмены поддержали бывшего главу НОК. Лишь один спортсмен на закрытой встрече Комиссии атлетов НОК Украины выступил против Бубки, из-за чего у него начались проблемы.