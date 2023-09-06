Бубка вперше відреагував на звинувачення у співпраці з окупантами (відео)

Легендарний спортсмен довго мовчав

Олімпійський чемпіон, колишній голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка заявив, що проти нього розпочалася кампанія, метою якої є знищення його репутації. Напередодні Bihus Info випустило два журналістські розслідування, в яких йдеться про те, що фірми уславленого легкоатлета співпрацюють із російськими загарбниками.

Відповідне відеозвернення Сергія Бубки доступне на однойменному YouTube-каналі. У ньому він заявив, що не має відношення до жодного бізнесу на окупованій території, а зараз займається лише підтримкою українських спортсменів та вітчизняного спорту на міжнародній арені.

"Я, як кожен українець, від самого початку війни зробив свій вибір – бути з Україною і робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами цього року. Я не маю жодного відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародному рівні”, — заявив Бубка.

Нагадаємо, в червні 2023 року журналісти опублікували підсумки розслідування, оголосивши, що сімейна компанія Бубки — фірма "Монблан" (займається роздрібною торгівлею паливом), де він вважається співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни рф проти України офіційно зареєструвалася в росії й нібито співпрацювала з окупантами. У серпні Bihus Info заявило, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками.

Пізніше стало відомо, що Бубка судитиметься з журналістами, а топові українські спортсмени підтримали колишнього голову НОК. Лише один спортсмен на закритій зустрічі Комісії атлетів НОК України виступив проти Бубки, через що в нього почалися проблеми.