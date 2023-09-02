Українка Магучіх стрибнула вище за всіх на етапі "Діамантової ліги" в Китаї

Українська спортсменка продовжує перемагати

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла перші змагання після історичної перемоги на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті (Угорщина).

21-річна українка виборола "золото" на етапі "Діамантової ліги" в китайському Сямені в секторі для стрибків у висоту. Про це повідомляє "Телеграф".

Українка показала результат 2,02 м, що є рекордом сезону у світі. Ще одна українка Юлія Чумаченко із результатом 1,86 м стала п’ятою. "Срібло" здобула Ліа Апостоловскі зі Словенії, а "бронзу" — Елінор Паттерсон з Австралії.

Діамантова ліга. Сямень. Стрибки у висоту, жінки.

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 метри

2. Ліа Апостоловскі (Словенія) – 1.92 м

3. Елінор Паттерсон (Австралія) – 1.92 м

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5. Юлія Чумаченко (Україна) – 1.86 м

Додамо, що Ярослава достроково кваліфікувала до Суперфіналу сезону Діамантової ліги, який відбудеться 16-17 вересня у Юджині (США). Перед цим туди достроково відібралася Ірина Геращенко.

Раніше повідомлялося, що попередній рекорд сезону (2,01 м) Магучіх встановила у Рабаті (Марокко). У травні Ярослава здобула "золото" на турнірі в Найробі (Кенія).