Вирішив випити пива: зірковий український легкоатлет пояснив свою дискваліфікацію

Кохан зізнався, що випив вже після змагань

Український легкоатлет Михайло Кохан назвав причини, через які він отримав дискваліфікацію від Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

За словами спортсмена, проти нього ввели такі санкції через те, що він випив пива. Про це повідомляє Суспільне.

"За що саме дискваліфікація? Не можна пити пиво спортсменам. Під час змагань? Звичайно ні, після. Коли весь напружений, війна, все це дуже нервову систему напружує. Тому треба було якось скинути все це. Плюс змагання, командний кубок Європи був. Було дуже важко і морально, і фізично", — сказав він.

Кохан зізнався, що випив пива вже після змагань, а покарання з боку ФЛАУ вважає за дуже жорстке.

До речі, на чемпіонаті світу в Будапешті, що завершився, він став першим українцем, який пробився у фінал у дисципліні метання молота. На жаль, у фіналі він посів лише п’яте місце.

Рада ФЛАУ дискваліфікувала Кохана від міжнародних турнірів (за винятком змагань на рівні збірної України) ще у березні цього року. Спортсмена покарали за "порушення етичних норм поведінки", проте деталей ЗМІ так і не впізнали. Його дискваліфікація діє до 1 жовтня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці виграли чотири медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі.