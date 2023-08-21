Решил выпить пива: звездный украинский легкоатлет объяснил свою дисквалификацию

Кохан признался, что выпил пива уже после соревнований

Украинский легкоатлет Михаил Кохан назвал причины, по которой он получил дисквалификацию от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

По словам спортсмена, против него ввели такие санкции за то, что он выпил пива. Об этом сообщает Суспільне.

"За что именно дисквалификация? Нельзя пить пиво спортсменам. Во время соревнований? Конечно нет, после. Когда весь напряженный, война, все это очень сильно нервную систему напрягает. Поэтому надо было как-то сбросить все это. Плюс соревнования, командный кубок Европы был. Было очень тяжело и морально, и физически", — сказал он.

Кохан признался, что выпил пива уже после соревнований, а наказание со стороны ФЛАУ считает очень жестким.

К слову, на завершившемся чемпионате мира в Будапеште он стал первым украинцем, который пробился в финал в дисциплине метание молота. К сожалению, в финале он занял лишь пятое место.

Совет ФЛАУ дисквалифицировал Кохана от международных турниров (за исключением соревнований на уровне сборной Украины) еще в марте этого года. Спортсмена наказали за "нарушение этических норм поведения", однако деталей СМИ так и не узнали. Его дисквалификация действует до 1 октября 2023 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы выиграли четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле.