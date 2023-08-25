Українка Бех-Романчук здобула "срібло" на чемпіонаті світу (відео)

Спортсменка блискуче виступила на турнірі

У п’ятницю, 25 серпня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла "срібло" на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті (Угорщина) у потрійному стрибку. На початку сезону українка ціною травми виграла медаль на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції.

У фіналі головного старту року українка показала свій найкращий результат у сезоні — 15,00 м. Про це повідомляє "Телеграф".

Найкращою спробою Марини стала перша. Вона захопила лідерство, проте втримати перемогу їй не вдалося. В останній, шостій, спробі олімпійська чемпіонка, чотириразова чемпіонка світу та світова рекордсменка Юлімар Рохас із Венесуели виборола "золото", стрибнувши на 8 см далі, ніж українка. "Бронзу" завоювала Леяніс Перес Ернандес із Куби.

Зазначимо, медаль Бех-Романчук стала для збірної України першою на турнірі.

Чемпіонат світу з легкої атлетики. Потрійний стрибок. Жінки. Фінал

Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,08 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 15,00 Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,96

Нагадаємо, Марина виступала також у секторі для стрибків у довжину, але не потрапила до фіналу через заступи, один з яких був досить спірним. Україна подала протест, але його не задовольнили.

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