Російська чемпіонка вийшла на публіку в кепці, що дискредитує армію рф (відео)

Російська спортсменка виступає поки тільки на внутрішніх стартах

Олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене, через яку українка Ярослав Магучіх потрапила у скандал, на змаганнях в Єкатеринбурзі (рф) вийшла в сектор у кепці з написом: "добро, кохання, дружба, мир".

Про це повідомляє Р-Спорт. Марія брала участь у фіналі легкоатлетичної серії "Королева російського спорту", проте не зуміла потрапити до фіналу змагань зі стрибків у висоту за спортивним принципом.

Марія пропускала більшу частину сезону через травму і не відібралася у фінал, але була допущена за рішенням Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Проте перемогу відсвяткувала менш іменита Крістіна Корольова (1,93 м).

Марія Ласіцкене у Єкатеринбурзі

У мережі зазначили, що кепка спортсменки дискредитує російську армію. Річ у тому, що російські правоохоронці затримували громадян із плакатами та речами з подібним текстом. Деякі люди в рф виходили з плакатами за мир і проти війни, через що їх карали з формулюванням "за дискредитацію армії росії". Дійшло навіть до того, що росіянина засудили за сон про президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Ласіцкене розплакалася, говорячи про свою міжнародну кар’єру. Річ у тім, що російські легкоатлети відсторонені від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Нещодавно росія зганьбилася, намагаючись обійти цю заборону.