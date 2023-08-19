Российская чемпионка вышла на публику в кепке, дискредитирующей армию рф (видео)

Российская спортсменка выступает пока только на внутренних стартах

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, из-за которой украинка Ярослав Магучих угодила в скандал, на соревнованиях в Екатеринбурге (рф) вышла в сектор в кепке с надписью: "добро, любовь, дружба, мир".

Об этом сообщает Р-Спорт. Мария участвовала в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта", однако не сумела попасть в финал соревнований по прыжкам в высоту по спортивному принципу.

Мария пропускала большую часть сезона из-за травмы и не отобралась в финал, но была допущена по решению Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Тем не менее победу отпраздновала менее именитая Кристина Королева (1,93 м).

Мария Ласицкене в Екатеринбурге

В сети отметили, что кепка спортсменки дискредитирует российскую армию. Дело в том, что российские правоохранители задерживали граждан с плакатами и вещами с подобным текстом. Некоторые люди в рф выходили с плакатами за мир и против войны, из-за чего их наказывали с формулировкой "за дискредитацию армии рф". Дошло даже до того, что россиянина осудили за сон о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее сообщалось, что Ласицкене расплакалась, говоря о своей международной карьере. Дело в том, что российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Недавно рф опозорилась, пытаясь обойти этот запрет.