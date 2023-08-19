"Объелась соли?": Российская чемпионка считает путина "мамой"

Бывшая спортсменка, похоже, не разделяет понятия родины и государства

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала спортсменов, убегающих из рф, предателями, а также сравнила родину с матерью. Бывшая биатлонистка поддерживает президента рф владимира путина и так называемую "СВО".

Соответствующее заявление спортсменки приводит "Матч ТВ". Зайцева считает, что любой россиянин сейчас должен быть с "родиной", однако Ольга, похоже, путает понятия родины и государства. На это обратили внимание пользователи сети.

"Наша страна должна победить. Есть те, кто уходит и заботится о себе, а есть ребята, которые служат в СВО. Они думают не о себе, а о Родине. В этом разница. А у нас есть и такие, кто вообще не знает, что происходит, не ощущают, они в своем мирке, они не с Родиной. Но если ты родился здесь, то это твоя родина, ты должен быть с ней. Это как мама, невозможно ее продать.

Что такое Родина? Это как моя мама. Предательство моей мамы невозможно, семьи моей. По моему воспитанию, по моей совести это невозможно. Для меня главное, чтобы была наша победа, чтобы справедливость восторжествовала. Все равно она восторжествует, правда будет за нами", – заявила Зайцева.

В сети считают, что путин и его прихвостни — это не родина ("мама"), а потому пользователи раскритиковали спортсменку. Некоторые даже пошутили, что Зайцева "закинулась солью", перед тем, как выдать порцию бреда, намекнув на допинг-скандал в прошлом вокруг биатлонистки.

Напомним, 1 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил Зайцева была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. На пробирках с допинг-пробами Зайцевой были обнаружены царапины, а в одной из проб выявлен высокий уровень соли. Сама спортсменка объяснила это тем, что "ела икру и красную рыбу, а иногда – даже соль ложками".

Ранее сообщалось, что Зайцева выступала за всеобщую мобилизацию в рф, но сама воевать идти не хочет, хоть и является майором.

Накануне стало известно, что известная российская биатлонистка в следующем сезоне будет выступать за Финляндию.