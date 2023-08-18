Известная российская биатлонистка сбежала в европейскую сборную

Российские спортсмены массово бегут в Европу

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил россиянке Дарье Виролайнен право представлять Финляндию в сезоне 2023/24. Накануне советский биатлонист оскорбил украинцев.

Спортсменка, которая проживает в Финляндии с 2016 года, уже 2 года как имеет финское гражданство. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Финляндии.

34-летняя Виролайнен завоевала право представлять Финляндию после того, как попала в национальную команду по результатам квалификационных соревнований. Биатлонный сезон в Европе начнется в ноябре.

Последний раз биатлонистка выступала на международных стартах в сезоне-2017/18. На ее счету два личных подиума на этапах Кубка мира. В 2017 гору она стала чемпионкой Европы в сингл-миксте, а в 2014 году Дарья выигрывала "бронзу" на ЧЕ в гонке преследовании.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты.

Напомним, чемпионка рф по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан.