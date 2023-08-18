Відома російська біатлоністка втекла у європейську збірну

Російські спортсмени масово біжать до Європи

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) надала росіянці Дар’ї Віролайнен право представляти Фінляндію в сезоні 2023/24. Напередодні радянський біатлоніст образив українців.

Спортсменка, яка проживає у Фінляндії з 2016 року, вже 2 роки має фінське громадянство. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону Фінляндії.

34-річна Віролайнен виборола право представляти Фінляндію після того, як потрапила до національної команди за результатами кваліфікаційних змагань. Біатлонний сезон у Європі розпочнеться у листопаді.

Востаннє біатлоністка виступала на міжнародних стартах у сезоні-2017/18. На її рахунку два особисті подіуми на етапах Кубка світу. У 2017 році вона стала чемпіонкою Європи в сингл-міксті, а у 2014 році Дар’я вигравала "бронзу" на ЧЄ в гонці переслідування.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти.

Нагадаємо, чемпіонка рф з плавання Софія Сподаренко виступатиме за Казахстан.