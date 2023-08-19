"Об’їлася солі?": Російська чемпіонка вважає путіна "мамою"

Колишня спортсменка, схоже, плутає поняття батьківщини та держави

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева назвала спортсменів, які тікають з рф, зрадниками, а також порівняла батьківщину з матір’ю. Колишня біатлоністка підтримує президента рф володимира путіна і так звану "СВО".

Відповідну заяву спортсменки наводить "Матч ТВ". Зайцева вважає, що будь-який росіянин зараз має бути з "батьківщиною", проте Ольга, схоже, плутає поняття батьківщини та держави. На це звернули увагу користувачі мережі.

"Наша країна має перемогти. Є ті, хто йде і піклується про себе, а є хлопці, які служать у СВО. Вони думають не про себе, а про Батьківщину. У цьому різниця. А у нас є і такі, хто взагалі не знає, що відбувається, не відчувають, вони у своєму маленькому світі, вони не з Батьківщиною, але якщо ти народився тут, то це твоя батьківщина, ти маєш бути з нею... Це як мама, неможливо її продати.

Що таке Батьківщина? Це як моя мати. Зрада моєї мами неможлива, сім’ї моєї. Через моє виховання, мою совість це неможливо. Для мене головне, щоб була наша перемога, щоб справедливість перемогла. Все одно вона переможе, правда буде за нами", – заявила Зайцева.

У мережі вважають, що путін і його посіпаки — це не батьківщина ("мама"), а тому користувачі розкритикували спортсменку. Дехто навіть пожартував, що Зайцева "закинулася сіллю", перед тим, як видати порцію маячні, натякнувши на допінг-скандал у минулому навколо біатлоністки.

Нагадаємо, 1 грудня 2017 року рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за порушення антидопінгових правил Зайцеву було позбавлено срібної медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі та довічно відсторонено від участі в Олімпійських іграх. На пробірках із допінг-пробами Зайцевої було виявлено подряпини, а в одній із проб виявлено високий рівень солі. Сама спортсменка пояснила це тим, що "їла ікру та червону рибу, а іноді навіть сіль ложками".

Раніше повідомлялося, що Зайцева виступала за загальну мобілізацію в рф, але сама воювати йти не хоче, хоч і є майором.

Напередодні стало відомо, що відома російська біатлоністка наступного сезону виступатиме за Фінляндію.