Украинка Бех-Романчук завоевала "серебро" на чемпионате мира (видео)

Спортсменка блестяще выступила на турнире

В пятницу, 25 августа, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла "серебро" на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия) в тройном прыжке. В начале сезона украинка ценой травмы выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.

В финале главного старта года украинка показала свой лучший результат в сезоне — 15,00 м. Об этом сообщает "Телеграф".

Лучшей попыткой Марины стала первая. Она захватила лидерство, однако удержать победу ей не удалось. В последней, шестой, попытке олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира и мировая рекордсменка Юлимар Рохас из Венесуэлы завоевала "золото", прыгнув на 8 см дальше, чем украинка. "Бронзу" завоевала Леянис Перес Эрнандес из Кубы.

Отметим, медаль Бех-Романчук стала для сборной Украины первой на турнире.

Чемпионат мира по легкой атлетике. Тройной прыжок. Женщины. Финал

Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,08 м Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,00 Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,96

Напомним, Марина выступала также в секторе для прыжков в длину, но не попала в финал из-за заступов, один из которых был весьма спорным. Украина подала протест, но его не удовлетворили.

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