Бывший биатлонист считает, что Запад смешал политику и спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов унизил функционеров Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Накануне советский чемпион оскорбил украинцев, которые отказываются пожимать руки россиянам.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. Бывший биатлонист назвал World Athletics болванами, смешавшими политику и спорт. Кроме того, Александр вновь заявил, что победа в так называемой "СВО" поможет рф вернуться в международный спорт. Тихонов также призвал "дать по ушам всей Европе" из-за унижений российского спорта.

"Надо заканчивать спецоперацию в Украине, дать по ушам всей Европе, и все встанет на место. Мы должны сделать свой рейтинг. Если они, эти болваны – я их по-другому не называю, – смешали политику со спортом", — заявил Тихонов

Ранее World Athletics опубликовала список "самых влиятельных легкоатлеток мира". В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, рекордсменка Елена Исинбаева и чемпионка Олимпиады в Пекине по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Накануне в рф отомстили Исинбаевой, которая ранее отреклась от путина.

Напомним, Ласицкене засветилась на российских соревнованиях в кепке, которая дискредитирует армию рф.