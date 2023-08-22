Исинбаевой не простили "измену" путину: в россии таки сделали обещанное

Спортсменка сейчас проживает в Испании

Легендарная российская спортсменка Елена Исинбаева, которая отреклась от звания майора и отказалась публично поддерживать диктатора владимира путина, снова на слуху у себя на родине. Там все же решили переименовать стадион, который был назван в ее честь.

Как пишут российские СМИ, легкоатлетическая арена в Махачкале, шесть лет носившая имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, получила старое название — "Труд".

Об этом говорится в постановлении правительства Республики Дагестан.

С идеей вернуть арене прошлое название еще в июле выступал глава республики Сергей Меликов. Таким образом он решил "наказать" спортсменку за ее переезд в Испанию, а также за заявление Исинбаевой о том, что ее воинские звания "носят номинальный характер".

После откровений спортсменки в сети в россии началась травля в отношении ее. Ходили даже слухи, что Исинбаеву собираются лишить гражданства.

Ранее "Телеграф" писал о том, что депутат Госдумы рф пяти созывов Константин Затулин назвал спортсменку изменником родины, а также заявил, что ее нужно наказать, но без лишения гражданства.