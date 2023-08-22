Ісінбаєвій не пробачили "зраду" путіну: у росії таки зробили обіцяне

Спортсменка зараз проживає в Іспанії

Легендарна російська спортсменка Олена Ісінбаєва, яка зреклася звання майора і відмовилася публічно підтримувати диктатора володимира путіна, знову на слуху у себе на батьківщині. Там все ж таки вирішили перейменувати стадіон, який був названий на її честь.

Як пишуть російські ЗМІ, легкоатлетична арена в Махачкалі, яка шість років мала ім’я дворазової олімпійської чемпіонки у стрибках із жердиною, отримала стару назву — "Труд".

Про це йдеться у постанові уряду Республіки Дагестан.

З ідеєю повернути арені минулу назву ще у липні виступав глава республіки Сергій Меліков. Таким чином він вирішив "покарати" спортсменку за її переїзд до Іспанії, а також за заяву Ісінбаєвої про те, що її військові звання "мають номінальний характер".

Після одкровень спортсменки в мережі в росії почалося цькування щодо неї. Ходили навіть чутки, що Ісінбаєву мають намір позбавити громадянства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що депутат Держдуми росії п’яти скликань Костянтин Затулін назвав спортсменку зрадником батьківщини, а також заявив, що її потрібно покарати, але без позбавлення громадянства.