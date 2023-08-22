Радянський чемпіон пригрозив надавати по вухах всій Європі

Колишній біатлоніст вважає, що Захід змішав політику та спорт

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов принизив функціонерів Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics). Напередодні радянський чемпіон образив українців, які відмовляються тиснути руки росіянам.

Відповідний коментар Тихонова доступний на прокремлівському сайті Р-Спорт. Колишній біатлоніст назвав World Athletics бовдурами, які змішали політику та спорт. Крім того, Олександр знову заявив, що перемога у так званій "СВО" допоможе рф повернутися у міжнародний спорт. Тихонов також закликав "дати по вухах всій Європі" через приниження російського спорту.

"Треба закінчувати спецоперацію в Україні, дати по вухах всій Європі, і все стане на місце. Ми повинні зробити свій рейтинг. Якщо вони, ці бовдури — я їх по-іншому не називаю, — змішали політику зі спортом", — заявив Тихонов

Раніше World Athletics опублікувала список "найвпливовіших легкоатлеток світу". До нього не увійшла жодна росіянка, у тому числі дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною, рекордсменка Олена Ісінбаєва та чемпіонка Олімпіади в Пекіні зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене.

Напередодні в рф помстилися Ісінбаєвій, яка раніше зреклася путіна.

Нагадаємо, Ласіцкене засвітилася на російських змаганнях у кепці, яка дискредитує армію росії.