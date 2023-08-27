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Вперше за 10 років! Українська легкоатлетка перемогла на чемпіонаті світу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Ярослава Магучіх Новина оновлена 27 серпня 2023, 23:20
Ярослава Магучіх. Фото Getty Images

Українка вперше перемогла на такому високому рівні

У неділю, 27 серпня, на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті (Угорщина) пройшов фінал у секторі для стрибків у висоту серед жінок. Напередодні Марина Бех-Романчук взяла першу медаль України на турнірі у потрійному стрибку.

Українка Ярослава Магучіх вперше у кар’єрі виборола золоту медаль на чемпіонаті світу. Про це повідомляє "Телеграф".

Магучіх — єдина зі спортсменок, яка підкорила висоту 2,01 м на турнірі. Потім Ярослава націлилася на висоту 2,07 м, але побити свій особистий рекорд (2,06 м у приміщенні) українка не зуміла. "Срібло" та "бронзу" завоювали спортсменки з Австралії Елеанор Паттерсон і Нікола Оліслагерс відповідно.

Зазначимо, представник України вперше за 10 років перемагає на чемпіонаті світу з легкої атлетики. У 2013 році "золото" Україні принесли Богдан Бондаренко (стрибки у висоту) та Ганна Мельниченко (семиборство).

Ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,95 м поділила 5-те місце із представницею Ямайки Ламарою Дістін. Юлія Левченко та Юлія Чумаченко не зуміли кваліфікуватися у фінал змагань.

Чемпіонат світу з легкої атлетики. Будапешт, Угорщина. Стрибки у висоту. Жінки

  • 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см
  • 2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 199 см
  • 3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 199 см
  • 5. Ірина Геращенко (Україна) – 194 см
Відео фіналу ЧМ02923 у секторі для стрибків у висоту серед жінок

Нагадаємо, 2,01 м — це рекорд сезону, який Магучіх встановила в Марокко. Додамо, що Ярослава з незвичайної причини пропустила етап Діамантової ліги, який проходив у польському Хожуві.

Теги:
#Легка атлетика #Ірина Геращенко #Стрибки у висоту #Ярослава Магучіх