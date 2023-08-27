Впервые за 10 лет! Украинская легкоатлетка победила на чемпионате мира (видео)

Украинка впервые победила на таком высоком уровне

В воскресенье, 27 августа, на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия) прошел финал в секторе для прыжков в высоту среди женщин. Накануне Марина Бех-Романчук взяла первую медаль Украины на турнире в тройном прыжке.

Украинка Ярослава Магучих впервые в карьере завоевала золотую медаль на чемпионате мира. Об этом сообщает "Телеграф".

Магучих — единственная из спортсменок, которая покорила высоту 2,01 м на турнире. Затем Ярослава нацелилась на высоту 2,07 м, но побить свой личный рекорд (2,06 м) украинка не сумела. "Серебро" и "бронзу" завоевали спортсменки из Австралии Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс соответственно.

Отметим, представитель Украины впервые за 10 лет побеждает на чемпионате мира по легкой атлетике. В 2013 году "золото" Украине принесли Богдан Бондаренко (прыжки в высоту) и Анна Мельниченко (семиборье).

Еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,95 м поделила 5-е место с предстательницей Ямайки Ламарой Дистин. Юлия Левченко и Юлия Чумаченко не сумели квалифицироваться в финал соревнований.

Чемпионат мира по легкой атлетике. Будапешт, Венгрия. Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 201 см

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 199 см

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 199 см

…

5. Ирина Геращенко (Украина) – 194 см

Видео финала ЧМ-2023 в секторе для прыжков в высоту среди женщин

Напомним, 2,01 м — это рекорд сезона, который Магучих установила в Марокко. Добавим, что Ярослава по необычной причине пропустила этап Бриллиантовой лиги, который проходил польском Хожуве.