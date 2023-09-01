"Могло статися всяке": російська чемпіонка боїться їхати до Німеччини

Російських спортсменів не пустили до країни

Німеччина не пустила росіян на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який проходив у 23 по 27 серпня в німецькому Дуйсбурзі, а в рф в цьому навіть знайшли плюс. Напередодні російських веслярів не було допущено на міжнародні змагання з веслувального слалому.

Російська каноїстка, п’ятиразова призерка чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка Європи Олеся Ромасенко в коментарі "Матч ТВ" заявила, що недопуск на змагання у Німеччині — це добре, адже в Європі з росіянами могло "трапитися всяке".

"Спочатку я засмутилася, тому що хотіла взяти участь у чемпіонаті світу. Але потім я подумала, що з нами там могло статися всяке.

Можливо, Німеччина не змогла гарантувати якісну охорону та безпеку нашим спортсменам. Напевно, проти збірної рф могли бути провокації на чемпіонаті світу, і організатори вирішили уникнути цього. Тому правильне рішення”, — заявив Ромасенко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям спорту допустити представників країн-агресорів до змагань у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Проте країни-господарки турнірів самі вирішують, чи приймати представників країн-агресорів на свою територію. Наприклад, Польща провела Європейські ігри-2023 без росіян та білорусів.