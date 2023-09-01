"Могло случиться всякое": российская чемпионка боится ехать в Германию

Российских спортсменов не пустили в страну

Германия не пустила россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге, а в рф в этом даже нашли плюс. Накануне российские гребцы не были допущены на международные соревнования по гребному слалому.

Российская каноистка, пятикратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко в комментарии "Матч ТВ" заявила, что недопуск на соревнования в Германию — это хорошо, ведь в Европе с россиянами могло "случиться всякое".

"Сначала я огорчилась, так как хотела участвовать в чемпионате мира. Но потом я подумала, что с нами там могло случиться всякое.

Возможно, Германия не смогла гарантировать качественную охрану и безопасность нашим спортсменам. Наверняка против сборной россии могли быть провокации на чемпионате мира, и организаторы решили избежать этого. Поэтому правильное решение", — заявил Ромасенко.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям спорта допустить представителей стран-агрессоров к соревнованиям в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Тем не менее страны-хозяйки турниров сами решают, принимать ли представителей стран-агрессоров на свою территорию. К примеру, Польша провела Европейские игры-2023 без россиян и белорусов.