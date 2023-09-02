Украинка Магучих прыгнула выше всех на этапе "Бриллиантовой лиги" в Китае

Украинская спортсменка продолжает побеждать

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла первые соревнования после исторической победы на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия).

21-летняя украинка завоевала "золото" на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямыне в секторе для прыжков в высоту. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинка показала результат 2,02, м, что является рекордом сезона в мира. Еще одна украинка Юлия Чумаченко с результатом 1,86 м стала пятой. "Серебро" добыла Лиа Апостоловски из Словении, а "бронзу" — Элинор Паттерсон из Австралии.

Бриллиантовая лига. Сямын. Прыжки в высоту, женщины.

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 метра

2. Лиа Апостоловски (Словения) – 1.92 м

3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1.92 м

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5. Юлия Чумаченко (Украина) – 1.86 м

Добавим, что Ярослава досрочно квалифицировала в Суперфинал сезона Бриллиантовой лиги, который состоится 16-17 сентября в Юджине (США). Перед этим туда досрочно отобралась Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось, что предыдущий рекорд сезона (2,01 м) Магучих установила в Рабате (Марокко). В мае Ярослава завоевала "золото" на турнире в Найроби (Кения).