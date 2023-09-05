"Приниження та знущання": росіян повернули у світове плавання, але фанатам це не подобається

Спортсменам доведеться узгоджувати дизайн форми і не лише

Спортсменів з росії та Білорусі повернули у змагання під егідою Міжнародної федерації плавання. Участь у турнірах вони зможуть взяти, але при величезній кількості обмежень.

Як повідомив офіційний сайт організації, представники цих країн зможуть виступати у нейтральному статусі. Крім того, росіяни та білоруси не зможуть виступати у командних дисциплінах.

У повідомленні World Aquatics йдеться, що рішення про повернення росіян ухвалили після масштабних консультацій та обговорень.

"Було прийнято рішення про низку критеріїв, які дозволять спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях як індивідуальні нейтральні спортсмени", - зазначили в організації.

Водночас росЗМІ пишуть, що їхнім спортсменам також заборонили ходити на прес-конференції та спілкуватися зі ЗМІ під час турнірів. Крім того, росіянам та білорусам доведеться узгоджувати дизайн форми, щоб у ній нічого не видавало належність спортсменів до їхньої країни.

На це усі відреагували російські фанати. Вони вважають, що у "такому приниженні не можна брати участі". Хоча деякі все ж таки розуміють, що їх спортсменів покарали справедливо, оскільки рф веде криваву війну проти українського народу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно з росії втік зірковий футболіст.