"Унижения и издевательства": россиян вернули в мировое плавание, но фанатам это не нравится
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Спортсменам придется согласовывать дизайн формы и не только
Спортсменов из россии и Беларуси вернули в соревнования под эгидой Международной федерации плавания. Участие в турнирах они смогут принять, но при огромном количестве ограничений.
Как сообщил официальный сайт организации, представители этих страны смогут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, россияне и белорусы не смогут выступать в командных дисциплинах.
В сообщении World Aquatics говорится, что решение о возвращении россиян приняли после обширных консультаций и обсуждений.
"Было принято решение о ряде критериев, которые позволят спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в будущих соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", – отметили в организации.
В то же время росСМИ пишут, что их спортсменам также запретили ходить на пресс-конференции и общаться со СМИ во время турниров. Кроме того, россиянам и белорусам придется согласовывать дизайн формы, чтобы в ней ничего не выдавало принадлежность спортсменов к их стране.
На это все отреагировали российские фанаты. Они считают, что в "таком унижении нельзя принимать участие". Хотя некоторые все же понимают, что их спортсменов наказали по делу, так как рф ведет кровавую войну против украинского народа.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно из россии сбежал звездный футболист.