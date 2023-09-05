"Унижения и издевательства": россиян вернули в мировое плавание, но фанатам это не нравится

Спортсменам придется согласовывать дизайн формы и не только

Спортсменов из россии и Беларуси вернули в соревнования под эгидой Международной федерации плавания. Участие в турнирах они смогут принять, но при огромном количестве ограничений.

Как сообщил официальный сайт организации, представители этих страны смогут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, россияне и белорусы не смогут выступать в командных дисциплинах.

В сообщении World Aquatics говорится, что решение о возвращении россиян приняли после обширных консультаций и обсуждений.

"Было принято решение о ряде критериев, которые позволят спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в будущих соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", – отметили в организации.

В то же время росСМИ пишут, что их спортсменам также запретили ходить на пресс-конференции и общаться со СМИ во время турниров. Кроме того, россиянам и белорусам придется согласовывать дизайн формы, чтобы в ней ничего не выдавало принадлежность спортсменов к их стране.

На это все отреагировали российские фанаты. Они считают, что в "таком унижении нельзя принимать участие". Хотя некоторые все же понимают, что их спортсменов наказали по делу, так как рф ведет кровавую войну против украинского народа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно из россии сбежал звездный футболист.