Укр

"Унижения и издевательства": россиян вернули в мировое плавание, но фанатам это не нравится

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Символики рф на турнирах не будет Новость обновлена 05 сентября 2023, 09:19
Символики рф на турнирах не будет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Спортсменам придется согласовывать дизайн формы и не только

Спортсменов из россии и Беларуси вернули в соревнования под эгидой Международной федерации плавания. Участие в турнирах они смогут принять, но при огромном количестве ограничений.

Как сообщил официальный сайт организации, представители этих страны смогут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, россияне и белорусы не смогут выступать в командных дисциплинах.

В сообщении World Aquatics говорится, что решение о возвращении россиян приняли после обширных консультаций и обсуждений.

"Было принято решение о ряде критериев, которые позволят спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в будущих соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", – отметили в организации.

В то же время росСМИ пишут, что их спортсменам также запретили ходить на пресс-конференции и общаться со СМИ во время турниров. Кроме того, россиянам и белорусам придется согласовывать дизайн формы, чтобы в ней ничего не выдавало принадлежность спортсменов к их стране.

На это все отреагировали российские фанаты. Они считают, что в "таком унижении нельзя принимать участие". Хотя некоторые все же понимают, что их спортсменов наказали по делу, так как рф ведет кровавую войну против украинского народа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно из россии сбежал звездный футболист.

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#Спорт #Россия #Беларусь