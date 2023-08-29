Незважаючи на кримінальну справу: компанії Сергія Бубки продовжують торгувати з бойовиками "ДНР" (відео)

Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету

Компанії видатного радянського та українського легкоатлета Сергія Бубки, яких запідозрили у співпраці з окупантами, можуть продовжувати це робити й надалі. Журналісти стверджують, що вже цього літа вони уклали нові контракти із загарбниками.

Передісторія: у червні 2023 року журналісти провели розслідування, під час якого дізналися, що сімейна компанія Сергія Бубки – "Фірма Монблан" (займається роздрібною торгівлею паливом), де він вважається співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни росії проти України офіційно зареєструвалася в рф і нібито співпрацювала з окупантами.

Стверджувалося, що ця компанія напродавала терористам-"днрівцям" палива на 800 тисяч рублів. Якщо точніше талони на паливо, які можна використовувати на заправках Монблана. Їх як мінімум 6, і вони працюють на окупованій росією території України – у Донецьку та області.

Після виходу сюжету журналістів Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, а сам Бубка так і не прокоментував інформацію.

Так от, журналісти Bihus за цей час випустили нове розслідування, де дізналися, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником і далі продовжують мати справи з окупантами. Розслідувачі знайшли ще два нових контракти, які "підтверджують цю співпрацю".

Один із них датований 27 липня, де вказується, що "Фірма Монблан" уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне (талони на заправки) так званому казначейству бойовиків "ДНР".

Ще один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму "Спортивний клуб Сергія Бубки", основний вид діяльності якої зараз є торгівлею.

"Це також клон української компанії, створеної Бубками ще у 90-х роках у Донецьку", — йдеться у матеріалі.

3 липня ця компанія підписала контракт із так званим медичним відділом так званого міністерства внутрішніх справ бойовиків "ДНР". За ці гроші "Спортивний клуб Сергія Бубки" має поставити окупантам гумові кліше для друку.

"Більше того, у російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Справжній і на сьогодні активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів , то його було видано в Криму, в Євпаторії", — пишуть журналісти.

Зазначається, що Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для легендарного спортсмена Бубки зажадали серйозного покарання.