Несмотря на уголовное дело: компании Сергея Бубки продолжают торговать с боевиками "ДНР" (видео)

Сергей Бубка до сих пор остается членом Национального олимпийского комитета

Компании выдающегося советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, которых заподозрили в сотрудничестве с оккупантами, могут продолжать это делать и дальше. Журналисты утверждают, что уже этим летом они заключили новые контракты с захватчиками.

Предыстория: в июне 2023 года журналисты провели расследование, во время которого узнали, что семейная компания Сергея Бубки — "Фирма Монблан" (занимается розничной торговлей топливом), где он числится совладельцем вместе со своим братом Василием, во время полномасштабной войны россии против Украины официально зарегистрировалась в рф и якобы сотрудничала с оккупантами.

Утверждалось, что данная компания напродавала террористам-"днровцам" топлива на 800 тысяч рублей. Если точнее талоны на топливо, которые можно использовать на заправках Монблана. Их как минимум 6, и они работают на оккупированной россией территории Украины – в Донецке и по области.

После выхода сюжета журналистов Служба безопасности Украины открыла уголовное производство, а сам Бубка так и не прокомментировал информацию.

Так вот, журналисты "Bihus" за это время выпустили новое расследование, где узнали, что российские компании, где Бубка числится соучредителем и дальше продолжают иметь дела с оккупантами. Расследователи нашли еще два свежих контракта, "подтверждающих это сотрудничество".

Один из них датирован 27 июля, где указывается, что "Фирма Монблан" заключила сделку еще на 73 тысячи рублей. За эти деньги компания продает горючее (талоны на заправки) так называемому казначейству боевиков "ДНР".

Еще один новый контракт террористы подписали с другой российской компанией, где официально совладельцами также является Сергей Бубка и его брат. Речь идет о фирме "Спортивный клуб Сергея Бубки", основной вид деятельности которой сейчас торговля.

"Это также клон украинской компании, созданной Бубками еще в 90-х годах в Донецке", — говорится в материале.

3 июля эта компания подписала контракт с так называемым медицинским отделом так называемого министерства внутренних дел боевиков "ДНР". За эти деньги "Спортивный клуб Сергея Бубки" должен поставить оккупантам резиновые клише для печати.

"Более того, в российских реестрах светится российский налоговый номер Сергея Бубки. Настоящий и на сегодня активный. Если верить порядку формирования таких кодов, то он был издан в Крыму, в Евпатории", — пишут журналисты.

Отмечается, что Сергей Бубка до сих пор остается членом Национального олимпийского комитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что для легендарного спортсмена Бубки потребовали серьезного наказания.