Российский фигурист Плющенко хочет заработать на русофобии

Бывший спортсмен регулярно получает многомиллионные гранты за свою лояльность путину

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко, который находится в списке российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины, запросил 25 млн рублей (около 9,5 млн грн) из фонда главы кремля владимира путина.

Об этом говорится на сайте Президентского фонда культурных инициатив. За деньги россиян фигурист хочет провести "Ледовое шоу Союз чемпионов Евгения Плющенко, мастер класс, креативный разговор". Примечательно, что Плющенко просит деньги у путина, используя пропагандисткий нарратив о русофобии на Западе, где якобы отменяют российскую культуру. Евгений упомянул даже несколько случаев: запрет гастролей Большого театра в Лондоне, закрытие российского павильона на Венецианской биеннале, отмена концертов маэстро Валерия Гергиева в Японии. При этом о причине этих запретов (полномасштабной агрессивной войны рф против Украины) фигурист умалчивает.

"Иначе как травлей российской культуры и спорта это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова? Наша программа включает лучшие достижения культуры и спорта за несколько исторических периодов, исполнениями которых мы хотим поделиться с молодежью всего мира", – говорится в обосновании проекта Плющенко.

Напомним, недавно кремль выделил многомиллионный грант на шоу Плющенко, при этом обделив жену пресс-секретаря президента рф Татьяну Навку. К слову, Навка под предлогом своего шоу хочет вывезти в рф детей из оккупированных частей Украины.