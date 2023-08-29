Известная спортсменка не выходит на связь

Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Накануне в рф заклеймили спортсменку, которая хочет выступать за другую страну.

О пропаже 16-летней Алины сообщила ее мама Екатерина, передает Р-Спорт. По информации источника, девочка зашла вечером в парк, после чего исчезла. Сообщается, что Горбачева пропала 28 августа около 19 часов.

"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", – сказала Екатерина.

Telegram-канал Baza сообщил, что Алина поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой проживает в Москве, после чего сбежала из тренировки. По началу все подумали, что девочка вспылила, однако позже стало понятно, что спортсменка пропала. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве ее пока не заметили.

Telegram-канал Mash сообщил, что накануне странный мужчина преследовал юных фигуристок в этом районе. Об этом рассказала одна из воспитанниц спорткомплекса. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.

Добавим, что Алина Горбачева является действующей чемпионкой россии среди юниоров.

Ранее сообщалось, что в рф на аукционе продали олимпийскую медаль без ведома чемпиона.

Напомним, бывшая советская фигуристка, нахваливая путина, случайно показала гнилую систему управления в рф.