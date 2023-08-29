В Москве пропала юная чемпионка-фигуристка
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Известная спортсменка не выходит на связь
Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Накануне в рф заклеймили спортсменку, которая хочет выступать за другую страну.
О пропаже 16-летней Алины сообщила ее мама Екатерина, передает Р-Спорт. По информации источника, девочка зашла вечером в парк, после чего исчезла. Сообщается, что Горбачева пропала 28 августа около 19 часов.
"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", – сказала Екатерина.
Telegram-канал Baza сообщил, что Алина поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой проживает в Москве, после чего сбежала из тренировки. По началу все подумали, что девочка вспылила, однако позже стало понятно, что спортсменка пропала. Данные Алины внесли в базу по распознаванию лиц, но камеры в Москве ее пока не заметили.
Telegram-канал Mash сообщил, что накануне странный мужчина преследовал юных фигуристок в этом районе. Об этом рассказала одна из воспитанниц спорткомплекса. По словам местных жителей, у воды часто устраивали посиделки мигранты и асоциальные личности — рядом расположены несколько строек.
Добавим, что Алина Горбачева является действующей чемпионкой россии среди юниоров.
Ранее сообщалось, что в рф на аукционе продали олимпийскую медаль без ведома чемпиона.
Напомним, бывшая советская фигуристка, нахваливая путина, случайно показала гнилую систему управления в рф.