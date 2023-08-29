У Москві зникла юна чемпіонка-фігуристка

Відома спортсменка не виходить на зв’язок

Російська фігуристка Аліна Горбачова зникла у Москві. Напередодні в росії затаврували спортсменку, яка хоче виступати за іншу країну.

Про зникнення 16-річної Аліни повідомила її мама Катерина, передає Р-Спорт. За інформацією джерела, дівчинка зайшла увечері до парку, після чого зникла. Повідомляється, що Горбачова зникла 28 серпня близько 19 години.

"По Аліні поки що ніякої інформації немає. Поки шукаємо, є тільки записи з камер, як вона увійшла до парку і більше нічого. Зараз приїхав кінолог із собакою, шукатимуть. Але вже минуло багато часу", — сказала Катерина.

Telegram-канал Baza повідомив, що Аліна посварилася зі своєю тренеркою Софією Федченко, з якою проживає в Москві, після чого втекла з тренування. Спочатку всі подумали, що дівчинка розлютилася, проте пізніше стало зрозуміло, що спортсменка зникла. Дані Аліни внесли до бази розпізнавання облич, але камери в Москві її поки не помітили.

Telegram-канал Mash повідомив, що напередодні дивний чоловік переслідував юних фігуристок у цьому районі. Про це розповіла одна з вихованок спорткомплексу. За словами місцевих жителів, біля води часто влаштовували посиденьки мігранти та асоціальні особи — поряд розташовані кілька будівництв.

Додамо, що Аліна Горбачова є чинною чемпіонкою рф серед юніорів.

Раніше повідомлялося, що в росії на аукціоні продали олімпійську медаль без відома чемпіона.

Нагадаємо, колишня радянська фігуристка, нахвалюючи путіна, випадково показала гнилу систему управління в рф.