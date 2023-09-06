Російський фігурист Плющенко хоче заробити на русофобії

Колишній спортсмен регулярно отримує багатомільйонні гранти за свою лояльність путіну

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання росіянин Євген Плющенко, який перебуває у списку російських спортсменів, які підтримують війну проти України, запросив 25 млн рублів (близько 9,5 млн грн) з фонду глави кремля володимира путіна.

Про це йдеться на сайті Президентського фонду культурних ініціатив. За гроші росіян фігурист хоче провести "Льодове шоу Союз чемпіонів Євгенія Плющенко, майстер клас, креативна розмова". Примітно, що Плющенко просить гроші у путіна, використовуючи пропагандистський наратив про русофобію на Заході, де нібито скасовують російську культуру. Євген згадав навіть кілька випадків: заборона гастролей Великого театру в Лондоні, закриття російського павільйону на Венеціанській бієнале, скасування концертів маестро Валерія Гергієва в Японії. При цьому про причину цих заборон (повномасштабну агресивну війну рф проти України) фігурист замовчує.

"Інакше як цькуванням російської культури і спорту це не назвеш. З побоюванням думаємо, наскільки далеко можуть зайти ці спроби. Що далі? Заборона музики Чайковського і Рахманінова? Наша програма включає найкращі досягнення культури та спорту за кілька історичних періодів, виконаннями яких ми хочемо поділитися з молоддю всього світу", – йдеться в обґрунтуванні проекту Плющенка.

Нагадаємо, нещодавно кремль виділив багатомільйонний грант на шоу Плющенко, при цьому обділивши дружину прессекретаря президента рф Тетяну Навку. До речі, Навка під приводом свого шоу хоче вивезти у рф дітей з окупованих частин України.