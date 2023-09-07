Спортсмена, який пішов проти Бубки, вирішили прибрати: журналісти б’ють на сполох
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В українському спорті пролунав гучний скандал
Коментатор Віталій "v1lat" Волочай прокоментував звинувачення українського дзюдоїста і голови Комісії атлетів Національного олімпійського комітету (НОК) Георгія Зантараї проти Владислава Гераскевича в тому, що той нібито записав на диктофон одне з засідань, присвячене скандалу навколо колишнього голови НОК, Героя України Сергія Бубки.
Відповідний коментар Волочая доступний на його telegram-каналі. В інтерв’ю KyivFM чемпіон світу з дзюдо Зантарая, який активно намагається прибрати Гераскевича з Комісії атлетів НОК, заявив, що Гераскевич нічого не досяг у спорті. Віталій, у свою чергу, порівняв досягнення атлетів на Олімпіаді, де Георгій потрапив у топ-16 у Токіо, а Владислав став 12-м у скелетоні у Пхенчхані.
"Непогано. Мовляв, ти виграй щось, а потім ти отримаєш право щось говорити. Це єдина претензія до Гераскевича, який, нагадаю, чи не єдиний не системний спортсмен в Україні, і не боїться критикувати спортивну владу та корупціонерів.
Який вид змагань у нас найпопулярніший? Олімпіада? Зантарая – топ-16, Гераскевич – топ-12", – написав Волочай.
Також на ситуацію відреагував головний редактор "Трибуни" Олег Щербаков, який вважає, що Зантарая, намагаючись зам’яти скандал на своєму рівні, може запустити "ефект Стрейзанд".
Нагадаємо, в червні 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що сімейна компанія Бубки — фірма "Монблан" (займається роздрібною торгівлею паливом), де він вважається співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни Росії проти України офіційно зареєструвалася в росії й нібито співпрацювала з окупантами.
Пізніше стало відомо, що Бубка судитиметься з журналістами, а топові українські спортсмени підтримали колишнього голову НОК на закритому засіданні Комісії атлетів НОК (вирізки із засідання опублікувала "Трибуна" — Ред.). Лише один спортсмен (Гераскевич) виступив проти Бубки, через що у нього почалися проблеми.
У серпні Bihus Info заявило, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником, нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками. А у вересні Бубка опублікував відеозвернення, в якому спростував усі звинувачення на його адресу.