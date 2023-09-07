Спортсмена, який пішов проти Бубки, вирішили прибрати: журналісти б’ють на сполох

В українському спорті пролунав гучний скандал

Коментатор Віталій "v1lat" Волочай прокоментував звинувачення українського дзюдоїста і голови Комісії атлетів Національного олімпійського комітету (НОК) Георгія Зантараї проти Владислава Гераскевича в тому, що той нібито записав на диктофон одне з засідань, присвячене скандалу навколо колишнього голови НОК, Героя України Сергія Бубки.

Відповідний коментар Волочая доступний на його telegram-каналі. В інтерв’ю KyivFM чемпіон світу з дзюдо Зантарая, який активно намагається прибрати Гераскевича з Комісії атлетів НОК, заявив, що Гераскевич нічого не досяг у спорті. Віталій, у свою чергу, порівняв досягнення атлетів на Олімпіаді, де Георгій потрапив у топ-16 у Токіо, а Владислав став 12-м у скелетоні у Пхенчхані.

"Непогано. Мовляв, ти виграй щось, а потім ти отримаєш право щось говорити. Це єдина претензія до Гераскевича, який, нагадаю, чи не єдиний не системний спортсмен в Україні, і не боїться критикувати спортивну владу та корупціонерів.

Який вид змагань у нас найпопулярніший? Олімпіада? Зантарая – топ-16, Гераскевич – топ-12", – написав Волочай.

Віталій Волочай розкритикував Георгія Зантараю

Також на ситуацію відреагував головний редактор "Трибуни" Олег Щербаков, який вважає, що Зантарая, намагаючись зам’яти скандал на своєму рівні, може запустити "ефект Стрейзанд".

Олег Щербаков розкритикував Георгія Зантараю

Нагадаємо, в червні 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що сімейна компанія Бубки — фірма "Монблан" (займається роздрібною торгівлею паливом), де він вважається співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни Росії проти України офіційно зареєструвалася в росії й нібито співпрацювала з окупантами.

Пізніше стало відомо, що Бубка судитиметься з журналістами, а топові українські спортсмени підтримали колишнього голову НОК на закритому засіданні Комісії атлетів НОК (вирізки із засідання опублікувала "Трибуна" — Ред.). Лише один спортсмен (Гераскевич) виступив проти Бубки, через що у нього почалися проблеми.

У серпні Bihus Info заявило, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником, нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками. А у вересні Бубка опублікував відеозвернення, в якому спростував усі звинувачення на його адресу.