Російські біатлоністи пристрілюються до Олімпіади-2026: мережа сміється

У рф цілком серйозно готують спортсменів до змагань, куди росіян можуть не допустити

Біатлоністи збірної рф ведуть підготовку до Олімпійських ігор в Італії. Додамо, що представники росії в цьому виді спорту зараз відсторонені від міжнародних змагань.

Про підготовку російських біатлоністів до Ігор-2026 розповів віцепрезидент Союзу біатлоністів росії (СБР) зі спорту Павло Ростовцев, повідомляє "Чемпіонат". Він зазначив, що російські спортсмени готуються до Олімпіади в середньогір’ї, адже головні старти 4-річчя відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

"Все-таки ми пристрілюємося і ведемо підготовку до Олімпіади 2026 року, це буде середньогір’я. Дуже важливо знайти спортсменів, які швидко бігають і влучно стріляють на висоті. Вважаємо, що Кіра Дюжева до таких атлетів може бути зарахована. Резерв є.

Готуємось до зими, до нашого головного старту сезону – Спартакіади найсильніших спортсменів”, – сказав Ростовцев.

У мережі лише посміялися зі слів Ростовцева. Російські користувачі розуміють, що наразі жодна Олімпіада їм не світить.

Напередодні в рф спіймали тренера з біатлону, який крав у спортсменів боєприпаси.

Раніше в росії назвали суму призових за медалі на Спартакіаді, що викликало сміх у мережі.