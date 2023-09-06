Шойгу, де патрони? У рф тренер з біатлону незаконно продавав боєприпаси

Чотири роки російські правоохоронці полювали за "збройовим бароном"

У росії тренер зі стрільби привласнював невикористані в тренувальному процесі патрони спортсменів, вказуючи у звітах, що всі боєприпаси витрачені. До речі, у 2022 році юнацький турнір з літнього біатлону у рф пройшов без стрільб, адже в організаторів не було патронів.

Про це повідомляє прокуратура Красноярського краю, яка затвердила звинувачення щодо тренера регіонального центру спортивної підготовки та школи олімпійського резерву "Академія біатлону". Фахівець завдав збитків рф на суму 83,9 тис. рублів (близько 32 тисячі гривень).

У 2019 році обвинувачений, який у результаті визнав провину в повному обсязі, викрав 11 244 набоїв. Правоохоронні органи росії спіймали тренера на місці злочину при продажі частини набоїв. Біатлонного фахівця звинувачують у привласненні та незаконному збуті боєприпасів до вогнепальної зброї.

У мережі лише посміялися з горе-тренера. Користувачі вважають, що на такий крок він пішов через бідність. Крім того, у мережі згадали відомий мем: "Шойгу, Герасимов, де боєприпаси".

Раніше колишній радянський біатлоніст Олександр Тихонов образив українців. Напередодні він пригрозив Заходу кулаком лукашенка.