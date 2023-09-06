Шойгу, где патроны? В рф тренер по биатлону незаконно продавал боеприпасы

Четыре года российские правоохранители охотились за "оружейным бароном"

В рф тренер по стрельбе присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов, указывая в отчетах, что все боеприпасы израсходованы. К слову, в 2022 году юношеский турнир по летнему биатлону в рф прошел без стрельбы, ведь у организаторов не было патронов.

Об этом сообщает прокуратура Красноярского края, которая утвердила обвинение в отношении тренера регионального центра спортивной подготовки и школы олимпийского резерва "Академия биатлона". Специалист нанес ущерб рф на сумму 83,9 тыс. рублей (около 32 тысяч грн).

В 2019 году обвиняемый, который в итоге признал вину в полном объеме, похитил 11 244 патрона. Правоохранительные органы рф поймали тренера с поличным при продаже части патронов. Биатлонный специалист обвиняется в присвоении и незаконном сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию.

В сети лишь посмеялись над горе-тренером. Пользователи считают, что на такой шаг тренер пошел из-за бедности. Кроме того, в сети вспомнили известный мем: "Шойгу, Герасимов, где боеприпасы".

Ранее бывший советский биатлонист Александр Тихонов оскорбил украинцев. Накануне он пригрозил Западу кулаком лукашенко.