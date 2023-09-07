Российские биатлонисты пристреливаются к Олимпиаде-2026: сеть смеется

В рф на полном серьезе готовят спортсменов к соревнованиям, куда россиян могут не допустить

Биатлонисты сборной рф ведут подготовку к Олимпийским играм в Италии. Добавим, что представители рф в этом виде спорта на данный момент отстранены от международных соревнований.

О подготовке российских биатлонистов к Играм-2026 рассказал вице-президент Союза биатлонистов россии (СБР) по спорту Павел Ростовцев, передает "Чемпионат". Он отметил, что российские спортсмены готовятся к Олимпиаде в среднегорье, ведь главные старты 4-летия пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

"Все-таки мы пристреливаемся и ведем подготовку к Олимпиаде 2026 года, это будет среднегорье. Очень важно найти спортсменов, которые быстро бегают и метко стреляют на высоте. Считаем, что Кира Дюжева к таким атлетам может быть причислена. Резерв есть.

Готовимся к зиме, к нашему главному старту сезона – Спартакиаде сильнейших спортсменов", – сказал Ростовцев.

В сети лишь посмеялись над словами Ростовцева. Российские пользователи понимают, что на данный момент никакая Олимпиада им не светит.

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