"Шизофренія продовжується": у рф істерять після вчинку українського спортсмена

Український борець відмовився позувати поруч із представником країни-агресора

Голова Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков відреагував на відмову українського борця Василя Михайлова від спільного фото з росіянином Ахмедом Усмановим на чемпіонаті світу у Сербії.

Відповідний коментар Поздняков наводить ТАСС. Глава ОКР згадав випадок з росіянкою Марією Ласіцкене та українкою Ярославою Магучіх, які обіймалися на Олімпіаді в Токіо, а також назвав те, що сталося, "шизофренією".

"Перша ситуація сталася на Олімпіаді в Токіо, коли був шум через фотографію української спортсменки з Марією Ласіцкене. Зараз ось ця ситуація. Шизофренія триває", — сказав Поздняков.

Нагадаємо, росіянин Усманов виграв "золото", перемігши у фіналі грузина Володимира Гамкрелідзе, Михайлов та іранець Мохаммад Ноходіларімі розділили "бронзу". Після церемонії нагородження іранський та грузинський спортсмени зробили спільне фото з Усмановим, а Михайлов відмовився.

Нещодавно українська тенісистка Марта Костюк показово не потиснула руку росіянці.

Раніше український важкоатлет Іван Чупрінко відмовився тиснути руку іранцю на чемпіонаті світу.