"Непатріотично": у рф фігуристу заборонили виступати під Rammstein

У росії наочно показали, як політика впливає на спорт

Російський фігурист Петро Гуменник не зміг виступити з короткою програмою під Rammstein на контрольних прокатах у рф. Напередодні в Литві пролунав гучний скандал у фігурному катанні, ехо якого докотилося до росії.

Про заборону Rammstein у російському фігурному катанні розповіла тренер Петра Вероніка Дайнеко, передає Sports.ru. Вона заявила про те, що заборона на німецький гурт прийшла зверху, їй наполегливо порекомендували поміняти музичний супровід. Зрештою Гуменник виступив зі своєю старою програмою.

"За день до від’їзду на прокати до мене підійшла Тамара Миколаївна Москвіна (тренер) і показала електронний лист, сенс якого був у тому, що "Рамштайн" – це непатріотично, погано тощо, з проханням навести лад у тих видах спорту, які використовують музичний супровід. Переслати цей лист мені вона відмовилася.

Тамара Миколаївна сказала, що це справа державної важливості, і ми не можемо ставити свої інтереси вище за державну важливість. Мало що ми хочемо”, — написала Дайнеко у соцмережах.

Нагадаємо, гурт Rammstein підтримав Україну на тлі повномасштабного вторгнення рф.

Раніше повідомлялося, що одна з найперспективніших російських фігуристок Софія Самоделкіна змінила громадянство. Після цього в росії заявили, що у неї немає таланту.