"Непатриотично": в рф фигуристу запретили выступать под Rammstein

В рф наглядно показали, как политика влияет на спорт

Российский фигурист Петр Гуменник не смог выступить с короткой программой под Rammstein на контрольных прокатах в рф. Накануне в Литве прогремел громкий скандал в фигурном катании, эхо которого дошло до россии.

О запрете Rammstein в российском фигурном катании рассказала тренер Петра Вероника Дайнеко, передает Sports.ru. Она заявила о том, что запрет на немецкую группу пришел сверху, ей настоятельно порекомендовали поменять музыкальное сопровождение. В итоге Гуменник выступил со своей старой программой.

"За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина (тренер) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что "Рамштайн" – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим", — написала Дайнеко в соцсетях.

Напомним, группа Rammstein поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения рф.

Ранее сообщалось, что одна из самых перспективных российских фигуристок Софья Самоделкина сменила гражданство. После этого в рф заявили, что у нее нет таланта.