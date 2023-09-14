рф заплатит спортсменам за неучастие в Олимпиаде

Парадоксальная ситуация возникла в российском спорте

Олимпийский комитет россии (ОКР) выплатит деньги спортсменам‑олимпийцам, которые не смогут участвовать в соревнованиях уровня чемпионатов мира и Олимпийских игр из‑за санкций против россии. Накануне у главы кремля владимира путина пожаловались на Международный олимпийский комитет (МОК).

Об этом в комментарии "Матч ТВ" сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Он заявил, что из бюджета страны активным российским спортсменам, которые по моральным соображениям откажутся от участия в соревнованиях в нейтральном статусе, будет выплачена компенсация.

"Мы готовы оказать поддержку в размере тех сумм, которые выделает Минспорт по итогам чемпионатов мира. Мы наградим не только победителей и призеров предыдущих Игр, но и всех, кто не сложил руки, кто продолжает готовиться, кто не согласился на процесс нейтрализации, наша задача поддержать таких спортсменов и спортивные команды", — сказал Поздняков.

Таким образом, победители предыдущих Олимпийских игр из рф могут получить 500 тысяч рублей (около 192 тыс. грн) в качестве компенсации, серебряные призеры – 350 тысяч (134 тыс. грн), бронзовые – 250 тысяч (96 тыс. грн), участники предыдущих Игр – 150 тысяч (57 тыс. грн).

Напомним, МОК огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Решение по Олимпиаде‑2024 будет озвучено позже. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. К слову, рф готовит альтернативные Олимпийские игры, которые пройду после Игр в Париже.