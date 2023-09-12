Спортсменка, сбежавшая из рф, посоветовала россиянам не ехать на Олимпиаду (видео)

Пловчиха развенчала нарратив российской пропаганды о спорте вне политики

Пловчиха Софья Сподаренко, которая сбежала из рф в Казахстан, считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париже.

Соответствующий комментарий спортсменки доступен на YouTube-канале Вити Кравченко. Спортсменка считает, что к российским атлетам со стороны болельщиков будет плохое отношение. При этом Софья осознает, что на это есть веские причины — полномасштабное вторжение рф в Украину. К слову, Сподаренко начала договариваться о переходе в команду Казахстана спустя пару дней после начала большой войны.

– Какие у тебя ожидания от Олимпиады в Париже?

– Конечно, я туда хочу. Это моя главная цель. Мне уже довольно много лет для плавания (25 лет – Ред.). Мне хочется, чтобы все спортсмены были в равных условиях и могли выступать. Но у меня нет иллюзий, что спорт вне политики. Такое уже нельзя говорить вслух без смеха.

Я очень хочу, чтобы российские спортсмены выступали. Но хочу ли я, чтобы они, в том числе мои кореша, приехали, и их закидали там сс**ыми тряпками? Не-а, – сказала Сподаренко

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты.

Напомним, из рф сбежала чемпионка по плаванию Анастасия Кирпичникова.