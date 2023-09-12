Спортсменка, яка втекла з рф, порадила росіянам не їхати на Олімпіаду (відео)

Плавчиня розвінчала наратив російської пропаганди про спорт поза політикою

Плавчиха Софія Сподаренко, яка втекла з росії у Казахстан, вважає, що росіянам не варто їхати на Олімпійські ігри в Парижі.

Відповідний коментар спортсменки доступний на YouTube-каналі Віті Кравченко. Спортсменка вважає, що до російських атлетів з боку вболівальників буде погане ставлення. При цьому Софія розуміє, що на це є значні причини — повномасштабне вторгнення рф в Україну. До речі, Сподаренко почала домовлятися про перехід у збірну Казахстану за кілька днів після початку великої війни.

– Які в тебе очікування від Олімпіади у Парижі?

– Звісно, я туди хочу. Це моя головна ціль. Мені вже багато років для плавання (25 років – Ред.). Мені хочеться, щоби всі спортсмени були в рівних умовах і могли виступати. Але я не маю ілюзій, що спорт поза політикою. Таке вже не можна говорити вголос без сміху.

Я дуже хочу, щоби російські спортсмени виступали. Але чи хочу я, щоб вони, у тому числі мої кореші, приїхали, і їх закидали там с**ними ганчірками? Ні, – сказала Сподаренко

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти.

Нагадаємо, з рф втекла чемпіонка з плавання Анастасія Кирпичникова.