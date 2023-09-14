рф заплатить спортсменам за неучасть в Олімпіаді

Парадоксальна ситуація виникла у російському спорті

Олімпійський комітет росії (ОКР) виплатить гроші спортсменам-олімпійцям, які не зможуть взяти участь у змаганнях рівня чемпіонатів світу та Олімпійських ігор через санкції проти росії. Напередодні у глави кремля володимира путіна поскаржилися на Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Про це у коментарі "Матч ТВ" повідомив президент ОКР Станіслав Поздняков. Він заявив, що з бюджету країни активним російським спортсменам, які з моральних міркувань відмовляться від участі у змаганнях у нейтральному статусі, буде виплачено компенсацію.

"Ми готові надати підтримку у розмірі тих сум, які виділить Мінспорт за підсумками чемпіонатів світу. Ми нагородимо не лише переможців та призерів попередніх Ігор, а й усіх, хто не склав руки, хто продовжує готуватися, хто не погодився на процес нейтралізації, наше завдання підтримати таких спортсменів та спортивні команди", — сказав Поздняков.

Таким чином, переможці попередніх Олімпійських ігор з рф можуть отримати 500 тисяч рублів (близько 192 тис. грн) як компенсацію, срібні призери – 350 тисяч (134 тис. грн), бронзові – 250 тисяч (96 тис. грн), учасники попередніх Ігор. – 150 тисяч (57 тис. грн).

Нагадаємо, МОК оголосив рекомендації щодо допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання у нейтральному статусі. Рішення щодо Олімпіади-2024 буде озвучено пізніше. Літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. До речі, росія готує альтернативні Олімпійські ігри, які пройду після Ігор у Парижі.