Бывший спортсмен уверен, что россиян не ждет ничего хорошего на Играх в Париже

рф не стоит ехать на Олимпийские игры в Париже из-за возможной травли и отсутствии гарантий безопасности для российских спортсменов.

Об этом в комментарии Р-Спорт заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Дмитрий Васильев. Бывший спортсмен сравнил нынешнюю ситуацию с Олимпиадой-1936 в Германии, однако в сети привели другую аналогию — с Олимпиадой-2014 в Сочи, после которой рф вторглась в Украину.

"У нас с Францией нет никаких нормальных отношений. Кто поедет спасать спортсменов? Много вопросов, на которые никто не ответит. Просто у всех эмоции: "Ой, Олимпиада, надо ехать".

В 1936 году тоже была Олимпиада, когда гитлеровская Германия ее проводила. Но мы тогда не поехали по понятным причинам. Сейчас ситуация, как по мне, сравнима с 1936 годом", – сказал Васильев.

В сети отметили, что Васильев фактически сравнил нынешнюю Францию с нацистской Германией, хотя напрашивается совсем другая аналогия (с Олимпиадой в Сочи — Ред.). Отметим, СССР не участвовал в Олимпиадах до 1952 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Недавно МОК закрыл рф альтернативный путь на Игры в Париже, из-за чего в россии обиделись на главный спортивный орган мира.