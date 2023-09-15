Радянський чемпіон порівняв Францію із гітлерівською Німеччиною

Колишній спортсмен упевнений, що на росіян не чекає нічого хорошого на Іграх у Парижі

рф не варто їхати на Олімпійські ігри в Парижі через можливе цькування і відсутність гарантій безпеки для російських спортсменів.

Про це у коментарі Р-Спорт заявив дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Дмитро Васильєв. Колишній спортсмен порівняв нинішню ситуацію з Олімпіадою-1936 у Німеччині, однак у мережі навели іншу аналогію — з Олімпіадою-2014 у Сочі, після якої росія вдерлася в Україну.

"У нас із Францією немає жодних нормальних відносин. Хто поїде рятувати спортсменів? Багато питань, на які ніхто не відповість. Просто у всіх емоції: "Ой, Олімпіадо, треба їхати".

В 1936 році теж була Олімпіада, коли гітлерівська Німеччина її проводила. Але ми тоді не поїхали через зрозумілі причини. Зараз ситуацію, як на мене, можна порівняти з 1936 роком", – сказав Васильєв.

У мережі зазначили, що Васильєв фактично порівняв нинішню Францію з нацистською Німеччиною, хоча напрошується зовсім інша аналогія (з Олімпіадою в Сочі — Ред.). Зазначимо, СРСР не брав участі в Олімпіадах до 1952 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки що не прийнято. Нещодавно МОК закрив росії альтернативний шлях на Ігри в Парижі, через що в рф образилися на головний спортивний орган світу.